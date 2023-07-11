Поставки кассетных боеприпасов. Достижения ВСУ на поле боя важнее подписанных конвенций — премьер Болгарии 11 июля, 18:48 Кассетный боеприпас (Фото:Alfred Hackensberger/Twitter)

Достижения Вооруженным сил Украины на поле боя важнее подписанных конвенций, в том числе о запрете использования кассетных боеприпасов.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, сообщает Sky News.

Он напомнил, что Украина находится в состоянии полномасштабной войны, которую развязала РФ.

Видео дня

«Мы находимся в состоянии полномасштабной войны. Когда идет война, условности важны, но еще важнее добиваться успехов на поле боя», — подчеркнул он.

Денков добавил, что решения по кассетным боеприпасам являются «политически чувствительными», при этом он отметил, что не хочет «углубляться в эту тему».

В пятницу, 7 июля, США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что у украинской армии не хватает снарядов.

Предоставление Украине таких боеприпасов вызвало разную реакцию в мире. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставка такого вооружения поможет компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не влияет на решение отдельных стран по поставкам таких снарядов, тогда как Великобритания и Испания не одобряют это.

В стране-террористе РФ заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменит», а в Камбодже призвали не использовать эти боеприпасы из-за рисков для гражданского населения.

