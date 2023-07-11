Поставки кассетных боеприпасов. Достижения ВСУ на поле боя важнее подписанных конвенций — премьер Болгарии
Кассетный боеприпас (Фото:Alfred Hackensberger/Twitter)
Достижения Вооруженным сил Украины на поле боя важнее подписанных конвенций, в том числе о запрете использования кассетных боеприпасов.
Об этом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, сообщает Sky News.
Он напомнил, что Украина находится в состоянии полномасштабной войны, которую развязала РФ.
«Мы находимся в состоянии полномасштабной войны. Когда идет война, условности важны, но еще важнее добиваться успехов на поле боя», — подчеркнул он.
Денков добавил, что решения по кассетным боеприпасам являются «политически чувствительными», при этом он отметил, что не хочет «углубляться в эту тему».
В пятницу, 7 июля, США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что у украинской армии не хватает снарядов.
Предоставление Украине таких боеприпасов вызвало разную реакцию в мире. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставка такого вооружения поможет компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не влияет на решение отдельных стран по поставкам таких снарядов, тогда как Великобритания и Испания не одобряют это.
В стране-террористе РФ заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменит», а в Камбодже призвали не использовать эти боеприпасы из-за рисков для гражданского населения.