Премьер Бельгии на саммите НАТО: Украина может победить Россию только военным путем 29 июня, 11:28 Александер де Кроо заявил, что НАТО должно поддерживать Украину столько, сколько потребуется (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что Украина может победить РФ только военным путем, а Североатлантическому альянсу следует продолжать оказывать ей всяческую поддержку.

Об этом он сказал по прибытии на саммит НАТО в Мадриде.

Глава бельгийского правительства отметил, что до начала мероприятия обсудил эту тему с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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«Мы подчеркнули, что эта война может быть выиграна только на поле боя, и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины настолько, насколько это возможно, чтобы они могли выстоять на поле боя против российской агрессии», — подчеркнул де Кроо.

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