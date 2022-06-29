Премьер Бельгии на саммите НАТО: Украина может победить Россию только военным путем

29 июня, 11:28
Александер де Кроо заявил, что НАТО должно поддерживать Украину столько, сколько потребуется (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Александер де Кроо заявил, что НАТО должно поддерживать Украину столько, сколько потребуется (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что Украина может победить РФ только военным путем, а Североатлантическому альянсу следует продолжать оказывать ей всяческую поддержку.

Об этом он сказал по прибытии на саммит НАТО в Мадриде.

Глава бельгийского правительства отметил, что до начала мероприятия обсудил эту тему с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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«Мы подчеркнули, что эта война может быть выиграна только на поле боя, и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины настолько, насколько это возможно, чтобы они могли выстоять на поле боя против российской агрессии», — подчеркнул де Кроо.

https://www.youtube.com/embed/Wd0dnj1aFGE
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   НАТО Российская агрессия Бельгия Украина Война России против Украины

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