Премьер-министр Албании Эди Рама становится на колени перед встречей с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Риме, Италия, 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Премьер-министр Албании Эди Рама стал на колено перед премьер-министром Италии Джорджией Мелони во время встречи на Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме.

Об этом сообщает BBC News Украина в Instagram.

Издание отмечает, что это, вероятно, стало традицией для двух политиков, поскольку Рама делает такой жест не впервые.

Во время саммита Европейского политического сообщества, который проходил в мае в Тиране, премьер Албании также стал на колено перед Мелони.

Тогда премьер Италии ответила на это шуткой: «Он делает это только, чтобы быть со мной одного роста».

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

9 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим для участия в Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит 10−11 июля.

Украинский президент встретился с Папой Римским Львом XIV. Понтифик во время аудиенции подтвердил готовность принять переговоры Украины и России в Ватикане.

Зеленский также провел встречу со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом. По словам главы украинского государства, он обсудил поставки оружия и усиление ПВО, закупку оружия у США, совместное оборонное производство и его локализацию в Украине.

10 июля глава государства в Риме встретился с лидерами Германии, Нидерландов и Италии. Главными темами разговоров стали совместное оборонное производство, восстановление Украины и евроинтеграция.

Зеленский поблагодарил Италию и премьер-министра Джорджию Мелони за организацию международной конференции и высокое качество решений, принятых во время мероприятия. По словам президента, приоритетом для Украины остаются ПВО и дроны-перехватчики, и Киев заинтересован в итальянских инвестициях в этот сектор.