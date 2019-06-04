Прекратить вторжение: Трамп заявил, что Мексика согласится бороться с мигрантами 4 июня, 19:19 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Henry Nicholls Дональд Трамп REUTERS/Henry Nicholls

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика начнет бороться с миграцией в США.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мексика не должна позволять, чтобы миллионы людей пытались попасть в нашу страну. И Мексика может это прекратить очень быстро. И я думаю, что они сделают это», — сказал глава Белого дома.

«А если нет, то мы введем пошлины вскоре. И каждый месяц эти пошлины будут повышаться с 5% до 10%, до 15%, до 20%, до 25%, и в результате все эти компании, которые покинули нашу страну и ушли в Мексику, вернутся обратно», — добавил Трамп.

По его словам, безопасность на границах США — одна из самых важных для него задач и он серьезно настроен бороться с нелегальной иммиграцией.

«Нет ничего более важного, чем (безопасность — ред) на границе. Я хочу видеть безопасность на границе», — сказал президент США.

Трамп отметил, что «Мексика должна прекратить это вторжение».

Президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 июня будут введены пошлины на мексиканские товары, если Мексика не наведет порядок на границе.