Совместно с США. Дмитрий Кулеба заявил о планах по экспорту украинского зерна в Африку и Азию 18 июля, 11:13 Дмитрий Кулеба и Линда Томас-Гринфилд (Фото:Дмитрий Кулеба/Twitter)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина совместно с США будут работать над обеспечением экспорта украинского зерна в Африку и Азию.

Об этом он заявил в Twitter по итогам встречи с представительницей США в ООН Линдой Томас-Гарфилд.

Министр добавил, что они вместе осудили прекращение Россией зерновой сделки.

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«Я встретился с представительницей США в ООН, членом кабинета президента Байдена Линдой Томас-Гринфилд. Мы осудили смертельный удар России по Зерновой инициативе, которая имеет важное значение для того, чтобы удержать цены на продовольствие от роста. Украина и США приложат все усилия для обеспечения экспорта украинского зерна в Африку, Азию и за ее пределы», — написал Кулеба.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «бессовестным» решение России о выходе из зерновой сделки и заявил, что она должна быть восстановлена «как можно скорее».

Он добавил, что Украина, США и союзники будут искать «любые другие варианты» безопасного транзита зерна через Черное море.

Прекращение Россией зерновой сделки — что известно

В июле 2022 года Организация Объединенных Наций и Турция выступили при посредничестве Черноморской зерновой инициативы с Россией и Украиной, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, усугубившийся вторжением Москвы и блокадой украинских портов.

Это позволило разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Россия неоднократно прекращала свое участие в зерновой сделке, в том числе и 29 октября, когда аргументировала свой выход «взрывами» в Севастопольской бухте, в которых обвинила Украину и Британию.

Впрочем, 17 ноября соглашение было продлено на 120 дней.

19 марта 2023 года действие зернового соглашения было продлено еще на 120 дней, однако в России снова заявили, что срок продления составляет 60 дней и заблокировали инспекцию судов в Босфоре.

17 мая зерновое соглашение снова было разблокировано и продлено на 120 дней — до 17 июля.

Однако с 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зерновой сделки, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.

Перед очередным продлением 17 июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

В день окончания сроков действия соглашения Кремль использовал удар по Крымскому мосту как повод для выхода из соглашения.

14 июля представитель ООН заявил, что генсек Антониу Гутерриш ждет ответа от Владимира Путина относительно предложения продлить соглашение.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин согласился с необходимостью продлить зерновое соглашение. В Кремле это опровергли.

