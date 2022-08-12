«Они действительно боятся». Прекращение выдачи виз россиянам — это ахиллесова пята РФ — премьер Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас убеждена, что прекращение выдачи виз россиянам будет эффективным средством влияния на страну-агрессора Россию.
В комментарии ERR Каллас подтвердила, что Эстония продолжит переговоры со странами Евросоюза о прекращении выдачи виз гражданам РФ.
«Нужно понимать, что только десять процентов населения России выезжает за границу, а это именно те люди из Москвы и Санкт-Петербурга, чье мнение имеет значение (для режима российского диктатора Владимира Путина — ред)», — сказала она.
Каллас подчеркнула, что болезненная реакция РФ, в том числе замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, это подтверждает. Ранее Медведев разразился оскорблениями в адрес Каллас после ее слов о том, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека".
«Это показывает, что это ахиллесова пята. Это то, чего они действительно боятся, поэтому это эффективно», — сказала премьер.
Она напомнила, что Европа уже запретила авиасообщение из России в Европу и россияне могут ездить в ЕС через Финляндию, Эстонию и Латвию. Каллас считает несправедливым, что три страны «несут это бремя».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.
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