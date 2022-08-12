«Они действительно боятся». Прекращение выдачи виз россиянам — это ахиллесова пята РФ — премьер Эстонии

12 августа, 16:34
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас убеждена, что прекращение выдачи виз россиянам будет эффективным средством влияния на страну-агрессора Россию.

В комментарии ERR Каллас подтвердила, что Эстония продолжит переговоры со странами Евросоюза о прекращении выдачи виз гражданам РФ.

«Нужно понимать, что только десять процентов населения России выезжает за границу, а это именно те люди из Москвы и Санкт-Петербурга, чье мнение имеет значение (для режима российского диктатора Владимира Путина — ред)», — сказала она.

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Каллас подчеркнула, что болезненная реакция РФ, в том числе замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, это подтверждает. Ранее Медведев разразился оскорблениями в адрес Каллас после ее слов о том, что "посещение Европы — это привилегия, а не право человека".

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«Это показывает, что это ахиллесова пята. Это то, чего они действительно боятся, поэтому это эффективно», — сказала премьер.

Она напомнила, что Европа уже запретила авиасообщение из России в Европу и россияне могут ездить в ЕС через Финляндию, Эстонию и Латвию. Каллас считает несправедливым, что три страны «несут это бремя».

Инфографика: НВ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Визы Российская агрессия Эстония Кая Каллас

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