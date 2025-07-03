Приостановка администрацией президента США Дональда Трампа поставок ракет Patriot является «тяжелым ударом» по попыткам Украины защититься от все более смертоносных и сильных атак страны-агрессора России.

Об этом в четверг, 3 июля, пишет The Wall Street Journal, анализируя, как решение США остановить часть поставок оружия Украине может сказаться на обороне страны и есть ли альтернативные варианты.

Еще до того, как это решение было принято Киев с трудом противостоял российским технологиям, тактике и численности войск РФ, констатируют в издании. Россия уже развернула маневренные баллистические ракеты, которые могут уклоняться от радаров системы ПВО Patriot, и запускает рекордное количество дронов. Прекращение поставок перехватчиков из США усилит давление на Украину еще больше, пишет WSJ.

Как отмечается в публикации, альтернатив для Украины немного. В то время как европейское и украинское оборудование оказалось эффективным в сбивании шахедов и крылатых ракет, Patriot является единственной защитой страны от баллистики.

По мнению специалиста по военной космонавтике Международного института стратегических исследований в Лондоне Дугласа Барри, сокращение поставок перехватчиков США было неизбежным, с учетом их дефицита.

В WSJ также акцентировали, что последняя тактика РФ заключается в запуске большого количества БпЛА и ракет за одну атаку, намереваясь подавить ПВО.

В течение большей части войны Patriot мог с легкостью сбивать баллистические и гиперзвуковые ракеты. Однако в последние месяцы более маневренные баллистические ракеты смогли уклониться его радаров, пишет WSJ со ссылкой на украинского чиновника.

В статье также приводится статистика, согласно которым украинские перехваты российских балистических ракет не сильно снизились. Так, показатели перехватов в 2025 году варьируются от 48% в июне до 3,4% в марте.

«Более острой проблемой для Украины теперь станет нехватка ракет», — подчеркивает WSJ.

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin вскоре сможет производить 600 перехватчиков в год, а также планирует наладить производство в Европе. Однако производство таких ракет как Patriot обычно занимает больше года.

Вашингтон приостановил передачу боеприпасов и ракет Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

МИД Украины написал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса и консультаций.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем Patriot.

Также 2 июля спикер Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается приверженным обязательствам по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.