В эфире Radio NV Денисенко связал согласие Путина на эвакуацию из Олешек с тем, что российский диктатор понимает, «насколько важным каналом коммуникации может быть Мелания Трамп».

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«Я хотел бы просто отойти в сторону от Олешек, вернуться на несколько месяцев назад, когда Украина первой предложила гуманитарную миссию для Мелании Трамп. Она была очень удачной, и это был действительно большой прорыв в наших украинско-американских отношениях, и даже это привело к улучшению отношений [между президентом Владимиром] Зеленским и Трампом. Но, к сожалению, мы тогда сделали одноходовую комбинацию и после этого мы почему-то забыли, что у нас есть такой козырь, как канал коммуникации через Меланию Трамп. И то, что мы его профукали, это глобальная ошибка украинской дипломатии», — заявил аналитик.

По его словам, сейчас россияне поняли, что могут использовать этот козырь в своих интересах, проигнорировав Папу Римского Льва, который просил об эвакуации из Олешек, и услышав Меланию Трамп, и «сыграли свою комбинацию, которую действительно могли играть мы».

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что в Олешках остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки еды и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября, предпологал, что Россия «будет делать все, чтобы разминировать (дороги в Олешках — ред.) так, чтобы эти люди (жители) пошли в сторону России и оставались там». Он выразил мнение, что россияне не пойдут на то, чтобы «безусловно просто отпустить людей». В то же время, президент Украины сказал, что часть людей так или иначе будет эвакуирована на территорию, контролируемую Украиной.

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В ночь на 27 октября Лубинец заявил, что в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией,был введен режим прекращения огня.

Утром 27 октября руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках началась.

27 октября Мелания Трамп заявила, что локальную зону прекращения огня между Украиной и Россией расширили за пределы оккупированных Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных грузов.