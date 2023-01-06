Боррель: «Прекращение огня» Путина — это способ выиграть время и восстановить свою испорченную репутацию 6 января, 18:42 Жозеп Боррель (Фото:Yves Herman/Reuters)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал так называемое "прекращение огня", которое объявил российский диктатор Владимир Путин, попыткой выиграть время для перегруппировки войск РФ.

Об этом сообщает Guardian.

Боррель подчеркнул, что заявления Путина не заслуживают доверия. Он также напомнил, что именно Россия начала войну против Украины.

«Когда агрессор говорит о прекращении огня, я думаю, что у всех нас возникает скептицизм перед лицом такого лицемерия», — сказал он.

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Он призвал РФ к «конкретным действиям», включая «полное прекращение военных атак» и вывод войск РФ и военной техники с территории Украины.

«В отсутствие таких конкретных действий одностороннее прекращение огня выглядит попыткой России выиграть время, чтобы перегруппировать свои войска и попытаться восстановить свою испорченную международную репутацию», — сказал Боррель.

5 января Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.

Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил о российских ударах по Херсону перед Рождеством и массированной атаке на Украину в Новый год и посоветовал не воспринимать кремлевские заявления всерьез.