Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани имел разговор с президентом США Дональдом Трампом о прекращении огня между Ираном и Израилем (Фото: REUTERS/Hasnoor Hussain)

Катар помог договориться о прекращении огня между Израилем и Ираном , сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп 23 июня разговаривал с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Он сказал ему, что США смогли убедить Израиль согласиться на перемирие с Ираном.

Источник рассказал, что затем Трамп попросил Катар добиться и от Ирана согласия на прекращение огня.

CNN пишет, что вице-президент США Джей Ди Вэнс координировал детали с офисом премьер-министра Катара.

По данным телеканала, после разговора с премьер-министром Катара иранцы согласились на предложение.

Неназванный американский чиновник уточнил, что Трамп также говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы поспособствовать этой стороне сделки.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

По словам главы Белого дома, стороны согласовали прекращение огня, которое должно начаться поэтапно уже в ближайшее время. Иран первым прекратит боевые действия, а через 12 часов к режиму тишины присоединится Израиль.

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БпЛА. По данным местных СМИ по состоянию на 18 июня, в Израиле в результате иранских обстрелов погибли 24 человека и более 500 — получили ранения. Иран заявлял о гибели в своей стране по меньшей мере 224 человек, среди них — высокопоставленные чиновники, ядерщики и военные.

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

23 июня Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре. Издание Axios, ссылаясь на израильского и арабского чиновников, писало, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам.