21 сентября 2018, пятница

Преимущественно профанация. Климкин оценил то, что сейчас происходит на переговорах в Минске

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Климкин: Никакого Минского формата нет, есть минская площадка

Климкин: Никакого Минского формата нет, есть минская площадка

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что то, что происходит сейчас на переговорах в Минске преимущественно является профанацией.

"Никакого Минского формата нет, есть минская площадка. То, что происходит в Минске на сегодня - это, в основном, профанация. За исключением минимально возможного обсуждения вопросов безопасности, вопросов освобождения заложников, какие-то вопросы, связанные с гуманитарными очень человеческими вещами о том, как помочь нашим гражданам на оккупированных территориях", - сказал министр.

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