Преимущественно профанация. Климкин оценил то, что сейчас происходит на переговорах в Минске

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что то, что происходит сейчас на переговорах в Минске преимущественно является профанацией.

"Никакого Минского формата нет, есть минская площадка. То, что происходит в Минске на сегодня - это, в основном, профанация. За исключением минимально возможного обсуждения вопросов безопасности, вопросов освобождения заложников, какие-то вопросы, связанные с гуманитарными очень человеческими вещами о том, как помочь нашим гражданам на оккупированных территориях", - сказал министр.