Представители США проверяют территорию закрытого генконсульства РФ в Сиэтле, в Москве возмущены

Официальные лица США проникли на территорию бывшего генконсульства РФ в Сиэтле

Утром в среду, 25 апреля, должностные лица Государственного департамента США зашли на территорию закрытого генерального консульства РФ в Сиэтле, в российском МИД назвали эти действия "рейдерским захватом".

Как сообщает местное издание Seattle Times, представители Госдепартамента за пять минут просверлили замок на воротах в бывшей резиденции российского консульства, чтобы открыть проход. Затем официальные лица США перешли к входной двери резиденции, чтобы получить доступ к основному зданию. Они также пытались открыть дверь подвала.

Why are the women holding the tarp and the men standing w arms folded? US State Dept to take over/enter Russian Embassy house on E Mad Seattle. pic.twitter.com/Oyd4Ul3dPj — Christine Clarridge (@c_clarridge) 25 апреля 2018 г.

Официальный представитель Госдепартамента пояснил, что проводится проверка бывшего здания российского генконсульства "для обеспечения безопасности и защиты объектов и подтверждения того, что сотрудники российского правительства освободили помещение".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что американские власти провели "захват" комплекса зданий российского генконсульства. "Редкое зрелище - государственный рейдерский захват", - написала она в Facebook.

Напомним, что в связи с отравлением в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии США выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство РФ в Сиэтле.

Консул-советник Халит Айсин сообщил, что российские дипломаты выполнили предписания американских властей и освободили здание в обозначенный срок - до конца 1 апреля.