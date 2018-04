Представители США проверяют территорию закрытого генконсульства РФ в Сиэтле, в Москве возмущены

Утром в среду, 25 апреля, должностные лица Государственного департамента США зашли на территорию закрытого генерального консульства РФ в Сиэтле, в российском МИД назвали эти действия "рейдерским захватом".

Как сообщает местное издание Seattle Times, представители Госдепартамента за пять минут просверлили замок на воротах в бывшей резиденции российского консульства, чтобы открыть проход. Затем официальные лица США перешли к входной двери резиденции, чтобы получить доступ к основному зданию. Они также пытались открыть дверь подвала.

Why are the women holding the tarp and the men standing w arms folded? US State Dept to take over/enter Russian Embassy house on E Mad Seattle. pic.twitter.com/Oyd4Ul3dPj