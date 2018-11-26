Представители США и стран ЕС в Совбезе ООН прокомментировали эскалацию в Керченском проливе

Представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН еще до заседания Совбеза ООН провели неформальные переговоры об эскалации в Керченском проливе, где Россия захватила три украинских военных корабля.

"Постоянные представители членов Европейского союза в Совете Безопасности в ходе неформального обмена мнениями, проведенного по их запросу, (...) выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавней эскалацией напряженности в Азовском море и в Керченском проливе", - говорится в сообщении, обнародованном постоянным представительством Франции.

Представители этих пяти стран ЕС подчеркнули, что задержанные украинские моряки должны быть освобождены, а суда переданы назад, и призвали Россию обеспечить свободный доступ к украинским портам Азовского моря и восстановить свободу прохода через Керченский пролив.

Они подтвердили, что полностью признают территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины в рамках ее международно признаваемых границ.

Представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН призвали также все стороны действовать с предельной сдержанностью, с тем чтобы обеспечить немедленную деэскалацию ситуации. Они согласились с тем, что после их неофициальных переговоров в Пекине этот вопрос следует поднимать во время официальной чрезвычайной сессии Совета Безопасности в Нью-Йорке.

Уже во время этого заседания постоянный представитель США Никки Хейли также выразила обеспокоенность инцидентом в Керченском проливе "который является опасной эскалацией и нарушением международного права", передает Интерфакс-Украина.

"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в ее признанных международным сообществом границах, распространяющихся на ее территориальные воды", - заявила Хейли, назвав российские действия провокацией.

Она добавила, что ее заявление не только от имени США, но и представленных в СБ ООН Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН отказался рассматривать предложенный Россией вопрос о "нарушении границ" кораблями ВМС Украины в территориальных водах РФ.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира. В итоге все три корабля были захвачены Россией. В то же время Москва возлагает вину за инцидент на украинскую сторону, обвиняя корабли ВМС Украины "в незаконном пересечении границы".

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

Военное положение в Украине: все, что нужно знать