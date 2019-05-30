Представители Мадуро и Гуайдо впервые провели прямые переговоры о ситуации в Венесуэле Сегодня, 07:27 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/William Urdaneta Переговоры по урегулированию в Венесуэле завершились безрезультатно REUTERS/William Urdaneta

В норвежской столице Осло состоялись первые переговоры по урегулированию ситуации в Венесуэле между представителями главы страны Николаса Мадуро и временного президента Хуана Гуайдо.

Как сообщает DW, стороны не смогли достичь компромисса.



Представители Гуайдо отметили, что оппозиция требует завершения "незаконного" захвата власти, создания переходного правительства, а также проведения свободных выборов. Кроме того, временный президент заявил о желании продолжить переговоры.

В свою очередь, в министерстве иностранных дел Норвегии отметили, что обе стороны продемонстрировали готовность к тому, чтобы работать над компромиссным решением в соответствии с конституцией.

В частности, Николас Мадуро заявил, что придерживается пути "диалога, уважения к конституции, мира, демократии и решения конфликта".

Нынешние обсуждение стало первым прямым диалогом конфликтующих сторон.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента». США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.