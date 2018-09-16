16 сентября 2018, воскресенье

Представители Южной Кореи направились в КНДР для подготовки к саммиту

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Третий межкорейский саммит пройдет в Пхеньяне с 18 по 20 сентября

Третий межкорейский саммит пройдет в Пхеньяне с 18 по 20 сентября

Первая группа представителей Южной Кореи направляется в КНДР для подготовки к встрече президента Мун Чжэ Ина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает Yonhap.

Южнокорейские должностные лица, технические специалисты и репортеры пересекли границу между двумя странами на 19 автобусах.

Всего, по данным агентства, в КНДР едут 93 представителя Южной Кореи.

Напомним, 18 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправится в Пхеньян на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Этот станет первой официальной поездкой южнокорейского президента в столицу Северной Кореи за последние десять с лишним лет.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встречались в мае. Между ними была достигнута принципиальная договоренность о третьей встрече - осенью текущего года в Пхеньяне.

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