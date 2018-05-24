Представитель Украины принимает участие в поисковых работах польского Института нацпамяти в Грушовичах

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Украина и Польша достигли прогресса в вопросе раскопок в Грушовичах
Фото: Pixabay

Украина и Польша достигли прогресса в вопросе раскопок в Грушовичах

Секретарь государственной комиссии по вопросам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета принимает участие в археологических раскопках польского Института национальной памяти в Грушовичах, где проводятся исследования возможных захоронений воинов УПА.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Страсти утихают, начинаем реализовывать совместные инициативы в украинско-польских отношениях", - написал он в своем Twitter.

В апреле прошлого года активисты и представители польских националистических организаций разобрали надгробный памятник воинам УПА на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля.

В ответ украинский Институт национальной памяти приостановил процесс легализациипольских мемориальных объектов на территории Украины с требованием объективного расследования фактов уничтожения украинских мест памяти в Польше за период с 2014 по 2017 гг. из-за отсутствия реакции Варшавы.

Позже Польский институт национальной памяти предложил украинской стороне принять участие в археологических раскопках на кладбище.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове