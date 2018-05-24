Представитель Украины принимает участие в поисковых работах польского Института нацпамяти в Грушовичах

Украина и Польша достигли прогресса в вопросе раскопок в Грушовичах

Секретарь государственной комиссии по вопросам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета принимает участие в археологических раскопках польского Института национальной памяти в Грушовичах, где проводятся исследования возможных захоронений воинов УПА.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Страсти утихают, начинаем реализовывать совместные инициативы в украинско-польских отношениях", - написал он в своем Twitter.

Пристрасті вгамовуються, починаємо реалізовувати спільні ініціативи в україно-польських стосунках.

Секретар державної комісії з питань увічнення пам‘яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета у Польщі бере участь у пошукових роботах польського ІПН. — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 24 мая 2018 г.

В апреле прошлого года активисты и представители польских националистических организаций разобрали надгробный памятник воинам УПА на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля.

В ответ украинский Институт национальной памяти приостановил процесс легализациипольских мемориальных объектов на территории Украины с требованием объективного расследования фактов уничтожения украинских мест памяти в Польше за период с 2014 по 2017 гг. из-за отсутствия реакции Варшавы.

Позже Польский институт национальной памяти предложил украинской стороне принять участие в археологических раскопках на кладбище.