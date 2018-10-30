Представитель США в ООН заявил, что Россия препятствует выполнению Минских соглашений

Заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что Россия мешает выполнению Минских соглашений, организовав незаконные выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом передает Интерфакс-Украина.
"США присоединяются к осуждению намерения провести так называемые выборы в Донецке и Луганске. Они незаконны и не имеют основания по украинскому законодательству. Эти выборы, которые были устроены Россией, мешают выполнению Минских соглашений", - сказал он.
По словам дипломата выборы должны проводиться согласно украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ, однако планируемые выборы не отвечают этим требованиям.
Коэн добавил, что Россия использует "выборы" для достижения собственных целей.
"Россия мешает мирному процессу и это препятствует проведению переговоров Волкер-Сурков", - подчеркнул он.
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