31 октября 2018, среда

Представитель США в ООН заявил, что Россия препятствует выполнению Минских соглашений

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что Россия мешает выполнению Минских соглашений, организовав незаконные выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"США присоединяются к осуждению намерения провести так называемые выборы в Донецке и Луганске. Они незаконны и не имеют основания по украинскому законодательству. Эти выборы, которые были устроены Россией, мешают выполнению Минских соглашений", - сказал он.

По словам дипломата выборы должны проводиться согласно  украинскому законодательству и по стандартам ОБСЕ, однако планируемые выборы не отвечают этим требованиям.

Коэн добавил, что Россия использует "выборы" для достижения собственных целей.

"Россия мешает мирному процессу и это препятствует проведению переговоров Волкер-Сурков", - подчеркнул он.

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