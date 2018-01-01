Представитель США в ООН: Объяснения Россией своих действий в Керченском проливе абсурдны Сегодня, 01:04 50 Цей матеріал також доступний українською США призывают Россию немедленно вернуть пленных украинских моряков

Объяснения Россией своих действий в Керченском проливе абсурдны, поскольку Крым - это территория Украины и территориальных вод РФ вокруг него нет.

Как передает Укринформ, об этом в Нью-Йорке заявил заместитель постоянного представителя США в ООН Джон Коэн во время брифинга по милитаризации Крыма Россией.

"Россия выдвигает обвинения украинским морякам в якобы незаконном пересечении российской морской границы у берегов Крыма. Но Крым - это территория Украины... То есть получается, что россияне обвиняют украинских моряков в нелегальном пересечении украинской границы. Это абсурд", - заявил он.

По словам американского дипломата, Россия также нарушила международное право, заблокировав Керченский пролив и затем прибегнув к произвольному нападения на три украинские корабли, которые пытались вернуться в Одессу.

"Это не та ситуация, в которой вина на обоих сторонах", - подытожил он.

Коэн также заявил, что США призывает Россию немедленно освободить всех 24 захваченных в плен членов экипажей и три захваченные корабли.

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В среду, 5 декабря, Украина провела в штаб-квартире ООН заседание под председательством заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, во время которого подробно информировала международное сообщество о вызовах и угрозах, которые РФ создает в Черном и Азовском морях.

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Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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