Представитель МИД Северной Кореи обвинил США в умышленных провокациях

Встреча лидеров двух стран должна состояться в ближайшее время

Мирные переговоры США и КНДР могут оказаться под угрозой из-за американских "провокаций". Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Северной Кореи.

Представитель министерства иностранных дел КНДР сообщил, что заявления США о принуждении Северной Кореи к переговорам могут свести мирный процесс на нет. Он обвинил Вашингтон, что тот умышленно провоцирует Пхеньян, чтобы подорвать нынешнюю "атмосферу диалога".

"США намеренно провоцируют КНДР в то время, когда ситуация на Корейском полуострове движется к миру и примирению", – заявил представитель.

Смотрите также

Ранее Трамп заявил о согласовании места и даты встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По данным телеканала CNN, лидер КНДР и президент США проведут встречу в демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями.

Журналисты сообщают, что лидера Северной Кореи убедил в этом глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Также отмечается, что часть мероприятий во время встречи может пройти на территории КНДР.