«Мы хотим победы Украины». Представитель Макрона заявил, что Франция не намерена идти на уступки России 10 июня, 20:45 Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эмануэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Франция не желает идти на уступки России и хочет, чтобы Украина выиграла войну с восстановлением своей территориальной целостности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя президента Франции Эмануэля Макрона.

«Как сказал президент, мы хотим победы Украины. Мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена», — сказал чиновник.

Он заявил, что война должна закончится путем переговоров, а Париж, по его словам, был ключевым сторонником санкций и оказывал сильную военную поддержку Украине.

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«В том, что говорит президент, нет уступок по отношению к Путину или России. Когда он говорит с ним напрямую, это не компромисс, а способ передать ему, как мы видим вещи», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Украину после решения Евросоюза по поводу статуса кандидата на членство в ЕС для Киева.

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