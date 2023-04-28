«Это опасно». Спецпредставитель Пекина в Украине будет продвигать мирный «план» — Минск-3 на китайском языке — Давыдюк 28 апреля, 14:31 NV Премиум Флаг Китая (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Китайский спецпредставитель в Украине с дипломатическим прошлым в России может подыгрывать стране-агрессору, предостерегает политолог Николай Давыдюк.

Об этом он рассказал в эфире Radio NV .

«Приезд спецпредставителя действительно для нас очень важный шаг, но очень рискованный, с точки зрения технических деталей. Человек, явно специализирующийся на России; человек, понимающий все, что происходит там; человек, который может подыгрывать России», — предупредил Давыдюк.

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Его деятельность, по мнению политолога, будет связана с документом из 12 пунктов, который зафиксировал позицию Китая в отношении «урегулирования» полномасштабной войны РФ против Украины, который Пекин обнародовал 24 февраля. В частности, Китай призвал к прекращению огня, переговорам, но не выводу российских войск, и не осудил вторжение РФ.

«Тот мирный „план“, написанный Китаем, был сделан совместно с Путиным. На самом деле это российский Минск-3, просто написанный на китайском языке и представленный в Пекине. Как раз задача спецпредставителя — искать моменты, где можно его продавливать, где его можно завязывать на украинские обстоятельства. И пытаться воспользоваться ситуацией на поле боя, чтобы установить их план как основной. Для Украины это опасно», — объясняет Давыдюк.

Российский диктатор Путин, по его словам, уже понял, что ни Украина, ни Запад не собираются «беречь ему лицо», поэтому ищет союзников среди автократов.

«Россия ищет [единомышленников], потому что хочет, чтобы за столом переговоров, когда таковые будут, стояли исключительно автократические диктаторские государства, которые очень положительно смотрят на Россию как на диктатуру», — добавил Давыдюк.

Китай отправит специального представителя по делам Евразии в Украину и другие страны для «коммуникации по урегулированию» развязанной Россией полномасштабной войны. Им станет экс-посол КНР в РФ Ли Хуэй.

Это произошло после первого с начала войны разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина. По словам украинского лидера, он был длительным и содержательным. Первый и последний раз они говорили 13 июля 2021 года.

Тогда же президент подписал указ о назначении бывшего министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.