Пригожин не шутит. Бунт главаря ЧВК Вагнер — это не «постановка» — представитель ГУР 24 июня, 13:07 NV Премиум Все по настоящему. Представитель ГУР Андрей Юсов назвал действия Евгения Пригожина «настоящим бунтом» (Фото:DR)

В военной разведке украинского Минобороны считают, что действия главаря ЧВК Вагнер фактически являются началом большого гражданского конфликта.

«Это настоящий конфликт», — такое заявление в эксклюзивном комментарии NV сделал Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, говоря о «бунте Пригожина». Он пояснил: внутренние российские конфликты усиливаются прямым противостоянием, которое стало следствием полномасштабного вторжения. И действия, которые сейчас происходят на условной прямой Ростов-на-Дону — Воронеж — Москва, и инициатором которых является главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, могут привести к краху правящий преступный режим России.

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Накануне Пригожин фактически объявил о начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и заявил, что во главе 25 тыс. своих боевиков идет «разбираться». Он обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу, с которым имеет длительную историю вражды, в умышленном ударе по вагнеровцам. А сегодня объявил, что взял под контроль военные объекты города Ростов-на-Дону (там размещался штаб всей оккупационной группировки российской армии) и «идет в Москву».

В свою очередь диктатор Владимир Путин сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ по «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».