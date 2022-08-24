Основа для заключения любого соглашения. Россия должна вернуть Крым Украине — официальный представитель Эрдогана 24 августа, 12:24 Ибрагим Калин (Фото:World Economic Forum/www.flickr.com)

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что оккупированный страной-агрессором РФ Крым должен быть возвращен Украине.

Об этом сообщает CNN.

По его словам, аннексия Крыма незаконна, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года.

Калин заявил, что полуостров является частью Украины.

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«Это должно быть основой для заключения любого соглашения», — сказал он.

Во вторник, 23 августа, Украина провела уже второй саммит Крымской платформы, в котором приняли участие более 60 иностранных участников.

Крымская платформа — это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собрал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвал огромное раздражение России. Тогда в нем участвовали 46 международных делегаций.



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