Европарламент ставит под сомнение председательство Венгрии в Совете ЕС в 2024 году 30 мая, 17:39 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото:Wikimedia)

В Европарламенте обеспокоены вероятным председательством Венгрии в Совете ЕС в 2024 году из-за споров относительно верховенства и блокирования санкций против России.

Особенно сомневается в таком решении Германия, пишет Politico.

Венгрия должна занять это место уже во второй половине 2024 года, что предоставит ей ключевую роль в координации политической работы в Совете ЕС.

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Во вторник, 30 мая, Германия поставила под сомнение вероятное председательство Венгрии.

Противники политики премьера Венгрии Виктора Орбана обвиняют его в «отступлении от демократии» и борьбе с Брюсселем за «верховенство».

«У меня есть сомнения относительно того, насколько успешно Венгрия сможет возглавить председательство в Совете», — заявила немецкий министр Анна Люрманн.

Она также упомянула о неоднозначной позиции Венгрии касательно поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Сообщается, что существует резолюция, призывающая законодателей принять «соответствующие меры» относительно председательства Венгрии в Совете ЕС, однако меры, которые содержатся в документе не являются «достаточно конкретными».

При этом, правоцентристская Европейская народная партия, крупнейшая в Европейском парламенте, настаивает на принятии соответствующих действий.

«В эти беспрецедентные времена крайне важно, чтобы Совет возглавляла страна, способная поддерживать тесное сотрудничество между государствами-членами в принятии решений, особенно по таким вопросам, как санкции против России или поддержка Украины», — заявил представитель партии.

Председательство в Совете меняется между странами ЕС каждые шесть месяцев. Это дает ответственной стране полномочия устанавливать повестку дня и приоритеты, председательствовать на заседаниях и координировать политическую работу ЕС.

Сейчас Венгрия не может получить доступ к средствам ЕС из-за споров с Брюсселем относительно верховенства права.

Кроме того, Европарламент инициировал процедуру недоверия против Венгрии — это крайний шаг, который может привести к потере страной права голоса, но пока процесс остановился.

Венгерский премьер Виктор Орбан известен своей пророссийской позицией.

Об этом свидетельствуют его неоднократные антиукраинские заявления о прекращении войны России против Украины.

Например, 14 апреля Орбан заявил, что Украина «финансово не существует».

23 мая он выступил с новым заявлением, якобы «Украина не сможет победить, поскольку НАТО не готово отправить войска».