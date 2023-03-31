«Не можем изменить эту реальность». В Белом доме прокомментировали председательство РФ в Совбезе ООН в апреле 31 марта, 08:44 РФ будет председательствовать в Совбезе ООН с 1 апреля (Фото:Jeenah Moon/File Photo/Reuters)

На данный момент нет никаких реальных международно-правовых путей, чтобы исключить Россию из Совбеза ООН.

Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, комментируя начало председательства страны в организации.

«К сожалению, Россия является постоянным членом Совета Безопасности, и нет никаких реальных международно-правовых путей, чтобы изменить эту реальность. Это то, с чем мы живем в настоящее время», — отметила она.

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Жан-Пьер добавила, что как бы ни было неприятно видеть Россию председателем Совбеза ООН, «реальность такова, что это в основном церемониальная должность, которая передается членам Совета месяц за месяцем в алфавитном порядке».

В Белом доме призвали РФ вести себя профессионально, чтобы Совбез ООН продолжал свою важную работу по ряду вопросов мира и безопасности во всем мире.

В то же время, в США ожидают, что Россия продолжит использовать свое место в Совбезе ООН для распространения дезинформации и попытки отвлечь внимание от своих военных преступлений в Украине.

«Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается на территорию своего соседа, не место в Совете Безопасности ООН», — резюмировала представительница Белого дома.

С апреля, по графику ООН, Россия должна месяц председательствовать в Совбезе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

В МИД пояснили, что после распада СССР в 1991 году данный вопрос с точки зрения международного права так и не был урегулирован, чем и пользуется до сих пор РФ.

Там также отметили, что Россия не только нарушает статут ООН и блокирует принятие резолюций, но также разжигает по всему миру военные конфликты и занимается ядерным шантажом.