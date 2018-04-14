Глава Израиля запретил членам правительства комментировать авиаудар по Сирии – СМИ

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал министрам не делать никаких публичных заявлений относительно ракетного удара США, Виликобритании и Франции по сирийским зданиям с химическим оружием. Об этом сообщает Mignews.

Подобная директива появилась после заявления министра строительства Израиля Йоав Галанта, который назвал ракетный удар "важным посланием для оси зла – Ирана, Сирии и Хезболлы"

Однако израильский глава поддержал президента США Дональда Трампа на своей странице в Twitter.

"Год назад я четко объяснил, что Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа противостоять использованию и распространению химического оружия. Решительность президента Трампа и поддержка Израиля остаются в силе. Сегодня утром Соединенные Штаты, Франция и Великобритания доказали, что их борьба с химическим оружием не ограничивается только заявлениями", – отметил премьер-министр.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии. Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

Страны ЕС и НАТО такие действия поддержали.

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Также Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Однако Совет безопасности ООН не принял резолюцию РФ по Сирии.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума, пригороде Дамаска, погибли по меньшей мере 85 человек.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.

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