Глава Израиля запретил членам правительства комментировать авиаудар по Сирии – СМИ

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал министрам не делать никаких публичных заявлений относительно ракетного удара США, Виликобритании и Франции по сирийским зданиям с химическим оружием. Об этом сообщает Mignews.

Подобная директива появилась после заявления министра строительства Израиля Йоав Галанта, который назвал ракетный удар "важным посланием для оси зла – Ирана, Сирии и Хезболлы"

Однако израильский глава поддержал президента США Дональда Трампа на своей странице в Twitter.

"Год назад я четко объяснил, что Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа противостоять использованию и распространению химического оружия. Решительность президента Трампа и поддержка Израиля остаются в силе. Сегодня утром Соединенные Штаты, Франция и Великобритания доказали, что их борьба с химическим оружием не ограничивается только заявлениями", – отметил премьер-министр.

לפני שנה הבהרתי שישראל תומכת תמיכה מלאה בהחלטתו של הנשיא טראמפ להתייצב נגד השימוש וההפצה של נשק כימי. נחישותו של הנשיא טראמפ ותמיכתה של ישראל נותרו בעינן.



הבוקר, בהובלה אמריקנית, ארצות הברית, צרפת ובריטניה הוכיחו שמחויבותן למאבק בנשק כימי אינה מוגבלת להצהרות בלבד. - Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 14 апреля 2018 г.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии. Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

Страны ЕС и НАТО такие действия поддержали.

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Также Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Однако Совет безопасности ООН не принял резолюцию РФ по Сирии.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума, пригороде Дамаска, погибли по меньшей мере 85 человек.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.