Глава Израиля запретил членам правительства комментировать авиаудар по Сирии – СМИ

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал министрам не делать никаких публичных заявлений относительно ракетного удара США, Виликобритании и Франции по сирийским зданиям с химическим оружием. Об этом сообщает Mignews.
Подобная директива появилась после заявления министра строительства Израиля Йоав Галанта, который назвал ракетный удар "важным посланием для оси зла – Ирана, Сирии и Хезболлы"
Однако израильский глава поддержал президента США Дональда Трампа на своей странице в Twitter.
"Год назад я четко объяснил, что Израиль полностью поддерживает решение президента Трампа противостоять использованию и распространению химического оружия. Решительность президента Трампа и поддержка Израиля остаются в силе. Сегодня утром Соединенные Штаты, Франция и Великобритания доказали, что их борьба с химическим оружием не ограничивается только заявлениями", – отметил премьер-министр.
לפני שנה הבהרתי שישראל תומכת תמיכה מלאה בהחלטתו של הנשיא טראמפ להתייצב נגד השימוש וההפצה של נשק כימי. נחישותו של הנשיא טראמפ ותמיכתה של ישראל נותרו בעינן.- Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 14 апреля 2018 г.
הבוקר, בהובלה אמריקנית, ארצות הברית, צרפת ובריטניה הוכיחו שמחויבותן למאבק בנשק כימי אינה מוגבלת להצהרות בלבד.
Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.
Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии. Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.
Страны ЕС и НАТО такие действия поддержали.
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Также Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Однако Совет безопасности ООН не принял резолюцию РФ по Сирии.
В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.
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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума, пригороде Дамаска, погибли по меньшей мере 85 человек.
Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.
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