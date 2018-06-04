Глава Европарламента выступает за создание армии ЕС. Какие вызовы ожидают членов Европейского Союза

Антонио Таяни называет отчуждение США от Евросоюза одной из причин для создания армии ЕС

За создание единой армии ЕС выступил председатель Европарламента Антонио Таяни. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась по формированию европейских сил быстрого реагирования и "европейского МВФ". Об этом - в сюжете Радио НВ.

В сентябре прошлого года с подобными инициативами выступал и президент Франции Эмманюэль Макрон. Тогда французский лидер прогнозировал создание единой армии до 2020 года. Он указывал, что Европа столкнулась с двусторонним испытанием - "постепенным и неизбежным" отчуждением США и угрозой терроризма.

Как европейские политики реагируют на создание единых вооруженных сил ЕС

В интервью изданию Spiegel Online глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что Европе нужна собственная армия в долгосрочной перспективе.

Усиление сотрудничества Евросоюза в оборонной сфере позволит значительно сэкономить и быть активнее и сильнее на международной арене

Чиновник убежден, что в ЕС не может быть единой внешней политики, если нет единой оборонной стратегии.

Глава Европарламента напомнил, что сейчас в ЕС 28 армий, которые делают более или менее одно и то же. Усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть активнее и сильнее на международной арене, убеждает Таяни. О необходимости создания европейских сил быстрого реагирования в тот же день заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В поддержку инициативы президента Франции Эммануэля Макрона Меркель отметила, что силы быстрого реагирования должны действовать в широких рамках ЕС и их частью станет Бундесвер. Однако это не означает, что Германия будет участвовать во всех военных операциях в мире, заявила Меркель.

В то же время Канцлер считает, что такие силы должны быть согласованы с европейскими структурами сотрудничества в оборонной сфере, а инициатива должна быть открытой для таких государств, как Великобритания, которая готовится отделиться от ЕС.

Европа столкнулась с двусторонним испытанием - "постепенным и неизбежным" отчуждением США и угрозой терроризма

Сейчас Евросоюз уже не так полагается в вопросах безопасности на США, поэтому в Брюсселе думают о создании собственной структуры, аналогичной НАТО, отмечает содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Вместе с тем однозначного решения по этому вопросу еще нет, считает эксперт.

"С приходом Трампа появились тенденции, что США как главный военный гарант безопасности ЕС демонстрирует нежелание нести львиную долю расходов. Европейский Союз должен задуматься, что является целесообразнее - создавать армию ЕС или больше вкладываться в развитие военной способности НАТО", - сказал Мельник.

Создание армии может занять длительное время и вряд ли ЕС уложится до 2020 года, как это прогнозировал президент Франции Макрон.

Неизвестно, как отдельные страны отнесутся к отсутствию собственных армий

Эксперт по международным вопросам Владимир Воля отметил, что на окончательное решение о создании армии влиять выборы в Европараламенту, запланированные на лето 2019 года.

"Выглядит проблемным создание самой единой армии, потому что неизвестно, как Польша и Венгрия отнесутся к тому, чтобы у них не было собственной армии. Видим растущий парад суверенитетов. Есть проблема, кому будут подчиняться эти силы. Форматы участия в этой армии восточных членов ЕС во многом зависят, например, от миграции", - рассказал Воля.

2 мая Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021-27 гг. Согласно документу, его объем будет увеличен до более 1200 млрд евро. Для сравнения, бюджет действующей семилетки составляет 1087 млрд. Увеличение расходов в Еврокомиссии связывают с появлением новых задач в области охраны внешних границ ЕС, миграции, обороны и субсидированием научных исследований.