За кулисами идет работа. Предоставление Украине западных истребителей — это вопрос времени — Politico 2 февраля, 10:57 Истребитель F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Высокопоставленные чиновники США и ЕС признают, что Украине придется модернизировать свои устаревшие самолеты новыми западными истребителями, сообщает Politico.

В частных разговорах с журналистами издания они заявляют, что передача Киеву западных истребителей — только вопрос времени.

«Я думаю, что это вопрос долгосрочной перспективы», — сказал высокопоставленный дипломат одной из стран Восточной Европы.

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Официальные лица США, помощники и советники в Конгрессе признали, что за кулисами продолжают работать над возможными поставками самолетов.

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«Они помнят, как он некоторое время также говорил „нет“ о Patriot и Abrams», — сказал один из чиновников обороны США, напомнив об изменении заявлений президента США Джо Байдена о системах противовоздушной обороны и танках.

По данным Politico, маловероятно, что США передадут Украине свои истребители. Однако Вашингтон может разрешить другим странам передавать свои собственные F-16, сказал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

Издание пишет, что сейчас чиновники больше сосредоточены на отправке в Украину средств ПВО для защиты украинских городов и инфраструктуры, а также бронетехники и артиллерии для возможного весеннего наступления.

Отправка Украине истребителей «не решает проблему крылатых ракет, не решает проблему беспилотников», — сказал чиновник, добавив, что дискуссий на высоком уровне по поводу отправки F-16 пока не было.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.

29 января стало известно, что Польша под видом запчастей предоставила Украине «некоторое количество» МиГ-29.

Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды.

Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок истребителей сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».