Предоставление России оружия от КНДР вряд ли изменит ход войны — Reuters 12 сентября, 11:09 Ким Чен Ын и Владимир Путин во время встречи во Владивостоке в 2019 году (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Предоставление Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и другого оружия России для ведения войны против Украины может помочь войскам страны-агрессора увеличить запасы, но вряд ли изменит ход войны, считают военные аналитики, сообщает Reuters.

Исследователь обороны из Международного института стратегических исследований Джозеф Демпси заявил, что Северная Корея имеет большой запас артиллерийских снарядов и ракет, которые были бы совместимы с оружием советских времен, но отметил, что такая помощь маловероятно окажет значительное влияние на войну.



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«Хотя доступ к таким запасам может затянуть войну, это вряд ли изменит ее исход», — добавил он.

Представитель Стокгольмского международного института исследования проблем мира Симон Веземан считает, что предоставление КНДР вооружения значительно увеличит возможности России в краткосрочной перспективе, а производственные линии Северной Кореи помогут РФ и в долгосрочной.

«Почти никакой из боеприпасов не является никоим образом „передовым“ — он подпитает традиционное российское использование артиллерии заградительного огня, но не обеспечит Россию точными боеприпасами», — сказал он.

Сотрудник британского Королевского института вооруженных сил Патрик Хинтон заявил, что при правильном применении артиллерия может «разрушить волю и сплоченность противника», предоставляя возможность «захватить как землю, так и инициативу».

Однако он отметил, что российские артиллерийским залпам неоднократно не удавалось вытеснить закрепленные украинские войска.

Хинтон подчеркнул, что качество северокорейских артиллерийских снарядов имеет значение, поскольку плохо изготовленные боеприпасы менее точны, а некачественные запалы могут привести к преждевременному прекращению их функционирования. Кроме того, срок службы может быть сокращен, если содержимое было сделано плохо.

«Все они должны быть изготовлены по высоким спецификациям, иначе они могут приземлиться не там, где ожидается, что может иметь катастрофические последствия», — заявил он.

Отмечается, что эффективность северокорейской артиллерии и экипажей вызвала сомнения, поскольку в 2010 году северокорейская армия выпустила около 170 снарядов по южнокорейскому острову Йонпён. Согласно отчету вашингтонского проекта 38 North, более половины этих снарядов упали в воды вокруг острова, а около 20% приземлившихся на остров не взорвались.

По данным отчета, это может быть связано с плохими условиями их хранения, или с тем, что качество северокорейских артиллерийских боеприпасов недостаточно контролировалось во время их производства.

Однако Веземан отметил, что при предоставлении России большого количества таких боеприпасов, неточность и иногда неисправность снарядов не имели бы большого значения для россиян.

«Однако это могло бы стать проблемой, если корейские боеприпасы имеют настолько плохое качество, что они просто опасны для использования российскими солдатами — были свидетельства, что именно такие проблемы с качеством возникают с северокорейскими боеприпасами», — добавил он.

В понедельник, 11 сентября, стало известно, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с диктатором Владимиром Путиным в российском Владивостоке в среду, 13 сентября.

В Кремле встречу подтвердили и заявили, что она состоится «в ближайшие дни».

Ожидается, что одной из тем переговоров между двумя диктаторами будет передача оружия из КНДР в Россию. США уже предупредили, что, если такая передача состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

