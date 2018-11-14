14 ноября 2018, среда

Предоставление политического убежища экс-премьеру Македонии: Венгрия рассмотрит вопрос

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Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии

Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии

В Управлении иммиграции Венгрии заявили, что рассмотрят просьбу о предоставлении статуса беженца экс-премьер-министру Македонии Николе Груевскому исключительно в юридическом ключе.

Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны.

"Македонское правительство является партнером Венгрии в межгосударственных отношениях, и поэтому мы никоим образом не хотим вмешиваться во внутренние дела суверенных стран, и мы рассматриваем оценку ходатайство бывшего премьер-министра Македонии о предоставлении убежища как исключительно юридический вопрос", - говорится в заявлении.

Ранее в Македонии суд отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра страны по отбыванию им тюремного заключения сроком в два года. Как известно, чиновника осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля. За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 000 евро.

Сам Никола Груевски попросил политическое убежище в Венгрии.

Министерство юстиции Македонии ожидает международного ордера на арест Груевски.

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