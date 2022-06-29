Бомба для Лукашенко. Даст ли Россия ядерное оружие Беларуси — эксперт

29 июня, 16:38
Путин заявил, что отправит в Беларусь ракеты Искандер-М, способные нести ядерные боеголовки во время встречи с Лукашенко 25 июня (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Путин заявил, что отправит в Беларусь ракеты Искандер-М, способные нести ядерные боеголовки во время встречи с Лукашенко 25 июня (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности в Таллине Калев Стойческу в интервью Радио НВ прокомментировал возможность того, что Россия даст ядерное оружие Беларуси.

«Я прочитал даже в каких-то статьях, что Путин дает Лукашенко ядерное оружие, вот будет этот сумасшедший с ядерным оружием. Но это прежде всего Россия не собирается никогда давать кому-то ядерное оружие, если оно будет на территории Беларуси, то будет под контролем России», — заверил эксперт.

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Он сравнил это с «моделью НАТО» — «как размещены тактические ядерные боеголовки США в Турции, Германии, странах Бенилюкса или Великобритании».

https://www.youtube.com/watch?v=eaxd60A1GO4
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«Они пытаются нам давать такие сигналы, что это будет Беларусь партнером России по ядерным вопросам. Так что это ядерное оружие будет как раз поставлено за границей НАТО, за границей Польши и Литвы, а также к северным границам Украины», — подытожил Стойческу.

25 июня во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко российский диктатор Владимир Путин заявил, что передаст Беларуси ракеты Искандер-М, способные нести ядерные боеголовки. Страны Большой семерки уже выразили свою «обеспокоенность» по этому поводу.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Александр Лукашенко Российско-украинская война Радио НВ Россия-Беларусь Война России против Украины

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