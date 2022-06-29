Бомба для Лукашенко. Даст ли Россия ядерное оружие Беларуси — эксперт 29 июня, 16:38 Путин заявил, что отправит в Беларусь ракеты Искандер-М, способные нести ядерные боеголовки во время встречи с Лукашенко 25 июня (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности в Таллине Калев Стойческу в интервью Радио НВ прокомментировал возможность того, что Россия даст ядерное оружие Беларуси.



«Я прочитал даже в каких-то статьях, что Путин дает Лукашенко ядерное оружие, вот будет этот сумасшедший с ядерным оружием. Но это прежде всего Россия не собирается никогда давать кому-то ядерное оружие, если оно будет на территории Беларуси, то будет под контролем России», — заверил эксперт.

Видео дня

Он сравнил это с «моделью НАТО» — «как размещены тактические ядерные боеголовки США в Турции, Германии, странах Бенилюкса или Великобритании».

«Они пытаются нам давать такие сигналы, что это будет Беларусь партнером России по ядерным вопросам. Так что это ядерное оружие будет как раз поставлено за границей НАТО, за границей Польши и Литвы, а также к северным границам Украины», — подытожил Стойческу.

25 июня во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко российский диктатор Владимир Путин заявил, что передаст Беларуси ракеты Искандер-М, способные нести ядерные боеголовки. Страны Большой семерки уже выразили свою «обеспокоенность» по этому поводу.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.