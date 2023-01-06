Минобороны Литвы о путинском предложении «перемирия» на Рождество: Убийцы устали и хотят отдохнуть 6 января, 09:05 Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Фото:Arvydas Anušauskas/facebook.com)

У себя в Twitter Анушаускас написал, что Россия хочет перемирия, чтобы потом продолжать убивать украинцев с новыми силами.

«Путин приказывает Шойгу объявить рождественское перемирие или же убийцы устали и хотят отдохнуть денек. Они хотят рождественского перемирия, чтобы продолжать убивать украинцев в собственной стране новыми силами», — подчеркнул он.

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Российский диктатор Владимир Путин 5 января «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей «заботой о верующих».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационной армии на украинской территории.

Президент Владимир Зеленский заявил, что предложением о «перемирии» РФ хочет временно остановить продвижение защитников Украины на Донбассе и продолжить свою полномасштабную войну с новой силой.