Орбан заявил, что поддерживает «мирный план» Китая 27 февраля, 22:40 Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддерживает предложенный Китаем «мирный план» по войне России против Украины, в котором не указано требование вывести российские войска из страны.

Об этом сообщает издание Telex.

Венгерский премьер заявил, что с тревогой наблюдает, как «вся Европа шаг за шагом скатывается к войне», а страны Европы передают Украине танки и обсуждают истребители. Могут найтись и те, кто захочет ввести войска в Украину, считает Орбан.

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«Мы также считаем „мирный план“ Китая важными и поддерживаем его», — сказал Орбан.

МИД Китая 24 февраля опубликовал мирный план со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров.

В документе никаких упоминаний о выводе российских войск с оккупированных территорий Украины, но есть пункт об уважении суверенитета всех стран. Пекин также четко выступил против применения ядерного оружия.

Президент США Джо Байден отверг китайский «мирный план», заявив, что его реализация выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.