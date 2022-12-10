«Это ловушка». Президент Литвы отреагировал на предложение Беларуси о транзите зерна из Украины
Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото:Гитанас Науседа/Facebook)
Президент Литвы Гитанас Науседа считает предложение Беларуси экспортировать украинское зерно «ловушкой» и попыткой избежать санкций. Он призвал не соглашаться на это предложение.
Об этом он написал в своем Twitter.
По мнению Науседы, Беларусь таким образом пытается избежать санкций.
«Украинское зерно уже ездит через Польшу и другие страны в балтийские порты. Это ловушка. Давайте не попадаем в нее», — написал он.
В пятницу, 9 декабря, генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с замминистра иностранных дел Беларуси Юрием Амбразевичем в Нью-Йорке. Последний заявил, что Минск « без предварительных условий согласится на транзит украинских зерновых». Это позволит доставить их в литовские порты.
По состоянию на 5 декабря Украина экспортировала в пределах «зерновой инициативы» более 13 миллионов тонн зерна.