«Это ловушка». Президент Литвы отреагировал на предложение Беларуси о транзите зерна из Украины 10 декабря, 23:21 Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото:Гитанас Науседа/Facebook)

Президент Литвы Гитанас Науседа считает предложение Беларуси экспортировать украинское зерно «ловушкой» и попыткой избежать санкций. Он призвал не соглашаться на это предложение.

Об этом он написал в своем Twitter.

По мнению Науседы, Беларусь таким образом пытается избежать санкций.

«Украинское зерно уже ездит через Польшу и другие страны в балтийские порты. Это ловушка. Давайте не попадаем в нее», — написал он.

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В пятницу, 9 декабря, генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с замминистра иностранных дел Беларуси Юрием Амбразевичем в Нью-Йорке. Последний заявил, что Минск « без предварительных условий согласится на транзит украинских зерновых». Это позволит доставить их в литовские порты.

По состоянию на 5 декабря Украина экспортировала в пределах «зерновой инициативы» более 13 миллионов тонн зерна.