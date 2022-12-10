«Это ловушка». Президент Литвы отреагировал на предложение Беларуси о транзите зерна из Украины

10 декабря, 23:21
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Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото:Гитанас Науседа/Facebook)

Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото:Гитанас Науседа/Facebook)

Президент Литвы Гитанас Науседа считает предложение Беларуси экспортировать украинское зерно «ловушкой» и попыткой избежать санкций. Он призвал не соглашаться на это предложение.

Об этом он написал в своем Twitter.

По мнению Науседы, Беларусь таким образом пытается избежать санкций.

«Украинское зерно уже ездит через Польшу и другие страны в балтийские порты. Это ловушка. Давайте не попадаем в нее», — написал он.

Видео дня

https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1601569621471293445?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1601569621471293445%7Ctwgr%5Ec9af6f14c117f4205d75e1d0cd9fe5c990ad96ac%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F12%2F10%2F7152262%2F

В пятницу, 9 декабря, генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с замминистра иностранных дел Беларуси Юрием Амбразевичем в Нью-Йорке. Последний заявил, что Минск « без предварительных условий согласится на транзит украинских зерновых». Это позволит доставить их в литовские порты.

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По состоянию на 5 декабря Украина экспортировала в пределах «зерновой инициативы» более 13 миллионов тонн зерна.

https://www.youtube.com/embed/3eUPcWOAy_4
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Литва Беларусь Зерно Гитанас Науседа Война России против Украины

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