Cаммит Европейского политического сообщества подтвердил полную изоляцию России — премьер Польши 7 октября, 09:44 Матеуш Моравецкий подвел итоги Пражского саммита, где осудили действия РФ (Фото:Geert Vanden Wijngaert/Pool/Reuters)

Встреча Европейского политического сообщества в Праге 6 октября подтвердила полную изоляцию России на мировой арене из-за полномасштабного вторжения ее войск в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после саммита, пишет Укринформ.

«Этот саммит подтвердил, что Россия находится в полной изоляции и не только со стороны стран ЕС, но и других стран, в том числе и непосредственно граничащих с Россией. Все они осуждают российскую агрессию», — отметил он.

Видео дня

Польский премьер также добавил, что некоторые страны Западной Европы были в значительной степени «опутаны паутиной Москвы».

Моравецкий подчеркнул, что некоторые дали себя вовлечь в катастрофическую энергетическую и газовую политику «по наивности, собственной глупости, или, возможно, сознательному обслуживанию интересов России».

«Для России газопроводы, а также дула танков являются инструментами агрессии, инструментами доминирования и инструментами империализма», — резюмировал он.

Первое заседание в новом формате прошло в Праге в четверг, 6 октября. На саммите лично присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль. В нем приняли участие 27 лидеров Евросоюза и 17 лидеров стран, не входящих в ЕС, но имеющих статус кандидата или партнера.

