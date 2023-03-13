РФ должна прекратить депортацию детей из Украины, а Киеву следует не отправлять в интернаты — Human Rights Watch 13 марта, 10:38 Дом после обстрела в Донецкой области (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko)

Война России против Украины привела к травмирующим и разрушительным последствиям для детей в интернатных учреждениях, в частности к насильственной депортации в Россию, говорится в сообщении правозащитной организации Human Rights Watch.

«Детей, отправленных в Россию, необходимо срочно вернуть домой, а Украине срочно установить местонахождение всех детей из учреждений и обеспечить их благополучие», — сказано в сообщении.

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В 55-страничном отчете «Мы должны обеспечить семью, а не восстанавливать детские дома» Human Rights Watch были документированы риски для детей из учреждений в районах, непосредственно затронутых войной, а также для детей, эвакуированных в другие районы Украины или в страны Европы.

По данным правительства, до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года в Украине в интернатных учреждениях находилось более 105 тысяч детей, что является самым большим показателем в Европе после России.

По данным ЮНИСЕФ, почти половину из них составляли дети с ограниченными возможностями.

«Россия несет ответственность за кризис, с которым столкнулись эти дети, но война усиливает необходимость того, чтобы Украина при поддержке иностранных правительств и гуманитарных организаций прекратила помещать детей в специальные учреждения и расширила семейный и общественный уход», — сказано в сообщении.

По словам заместителя директора по правам детей Human Rights Watch Билла Ван Эсвельда, украинские дети, которые были размещены в детских учреждениях советской эпохи, теперь сталкиваются с огромным риском из-за войны.

«Необходимы согласованные международные усилия по выявлению и возвращению детей, которые были депортированы в Россию, а Украина и ее союзники должны обеспечить выявление всех детей, которые были или остаются в интернатах», — сказал он.

Эсвельд заявил, что детям должна быть оказана поддержка, чтобы они могли жить со своими семьями и в сообществах.

Правозащитники посетили 12 детских учреждений во Львовской области и еще три в Лодзи (Польша), куда были эвакуированы украинские дети и персонал из районов, непосредственно затронутых боевыми действиями. Также взяли интервью у украинских и польских чиновников и представителей гражданского общества.

Организация задокументировала насильственный перевод Россией детей из украинских интернатных учреждений в РФ или на временно оккупированную территорию.