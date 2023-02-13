Польская разведка предупреждает, что РФ будет использовать православную церковь для легитимации войны

13 февраля, 15:46
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Глава РПЦ патриарх Кирилл (Фото:Патриарх Кирилл/Facebook)

Глава РПЦ патриарх Кирилл (Фото:Патриарх Кирилл/Facebook)

Польская разведка предупреждает, что страна-агрессор РФ будет использовать православную церковь для легитимации войны против Украины.

Об этом сообщил заместитель министра-координатора разведслужб Польши Станислав Жарын в Twitter.

«Российская православная церковь является частью российского режима, на протяжении многих лет она играла важную роль в системе власти, а также в российской пропаганде», — пишет он.

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Жарын напомнил, что глава российской церкви патриарх Кирилл поддерживает диктатора Владимира Путина и использовал религиозные манипуляции для консолидации общества вокруг Кремля.

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Польский чиновник отметил, что сотрудничество патриарха страны-агрессора с КГБ в советское время и нынешними российскими спецслужбами «довольно очевидно».

«Следует ожидать, что православная церковь может быть использована на международном уровне для легитимации войны, а также для поляризации и радикализации западного общества. Это типичный modus operandi, используемый для гибридных атак против западных стран», — пишет Жарын.

Ранее СМИ сообщали, что патриарх Кирилл в 1970 году шпионил в Женеве в пользу КГБ при Всемирном совете церквей.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Патриарх Кирилл Разведка Православие Война России против Украины

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