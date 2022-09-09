Использование права вето. США предлагают реформировать Совбез ООН из-за войны России 9 сентября, 08:41 Заседание членов Совбеза относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину, 5 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты поддерживают реформы Совета Безопасности ООН, учитывая российскую агрессию. В частности, использование права вето.



Об этом она сказала на брифинге, посвященном приоритетам США на 77-й сессии Генассамблеи, в четверг, 8 сентября,

По словам Томас-Гринфилд, РФ как постоянный член Совета Безопасности ООН нанесла удар по самой основе Устава ООН, а ее развязанная война против Украины «испытывает на прочность фундаментальные принципы», на которых основывается организация.

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Она объявила, что Вашингтон решил придерживаться «шести принципов ответственного поведения членов Совета Безопасности ООН». В частности, США будут воздерживаться от использования права вето, за исключением крайних случаев, и будут активнее взаимодействовать с другими странами-членами.

«Любой постоянный член, использующий право вето для защиты собственных актов агрессии, теряет моральный авторитет и должен нести ответственность. И отмечу, что с 2009 года Россия наложила 26 вето, к 12 из которых присоединился Китай, а США применили вето всего четыре раза», — сказала постпред Соединенных Штатов.

Меры по реформированию Совбеза, по словам Томас-Гринфилд, будут включать соавторство США в резолюции о праве вето, требующей от постоянных членов Совбеза объяснить их использование Генассамблеи ООН. Также она считает, что Совет Безопасности должен отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство.

«Мы не должны защищать устаревший статус-кво. Мы должны продемонстрировать гибкость и готовность идти на компромисс во имя большего доверия и легитимности. Мы должны достичь консенсуса вокруг разумных и надежных предложений по расширению состава Совбеза», — сказала представительница США.

На 77-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре президент Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен и Линда Томас-Гринфилд планируют провести широкие консультации по индивидуальным и коллективным обязанностям в соответствии с Уставом ООН.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский критиковал ООН и выступал за ее реформирование. По его словам, организация не может выполнять свои функции из-за России, которая блокирует «все конструктивное и использует глобальную архитектуру, чтобы распространять ложь».

26 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о созыве дебатов в течение десяти дней после того, как постоянный член Совбеза ООН (одним из которых является Россия) применит право вето.



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