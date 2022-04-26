Приняла резолюцию. Генассамблея ООН обязала постоянных членов Совбеза обосновывать вето 26 апреля, 23:51 Цей матеріал також доступний українською Заседание Генассамблеи ООН 26 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о созыве дебатов в течение десяти дней после того, как постоянный член Совбеза ООН (одним из которых является Россия) применит право вето.

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Как сообщается на сайте ООН, резолюция появилась после того, как Россия единственная ветировала резолюцию Совбеза с призывом прекратить ее полномасштабное вторжение в Украину. Соавторами документа выступили более 83 стран, в том числе Украина, инициатором был Лихтенштейн.



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Согласно резолюции, принятой консенсусом, после любого использования права вето в течение десяти дней будет созвано заседание Генассамблеи, на котором члены ООН смогут провести дебаты и обсудить вето, а страна, которая его наложила, — выступить первой и объяснить причины своего решения.



Как объяснял постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, в резолюции речь идет об «ответственном использовании права вето». В представительстве Украины напомнили, что, начиная с 2014 года, все проекты резолюций в Совете безопасности ООН об агрессии России против Украины были заблокированы из-за злоупотребления Россией правом вето.

Представительница Великобритании при ООН Барбара Вудворд также отметила, что с 2011 года Россия применила право вето 17 раз, чтобы заблокировать решения Совбеза по защите сирийского народа.

5 апреля президент Владимир Зеленский выступил перед Совбезом ООН и заявил, что ключевая мировая институция, которая должна была обеспечивать мир, не может работать эффективно, а Россия превращает свое право вето в «право смерти».

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