Возглавит Орбан. Правительство Венгрии создало новый орган, который будет обладать «особыми полномочиями» 26 июля, 20:08 Премьер-министр страны Виктор Орбан (Фото:REUTERS/Eric Vidal/File Photo)

В Венгрии создан новый орган, Совет обороны, который будет обладать «особыми полномочиями», а возглавит его премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом сообщил представитель венгерского премьер-министра Берталан Хаваши в комментарии Origo.

По его словам, «нужно уделить особое внимание защите безопасности и суверенитету Венгрии в ближайшие годы» из-за длительной войны России против Украины, экономического кризиса в Европе и миграционного давления.

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Отмечается, что орган возглавит Орбан, а в состав совета войдут министр, ответственный за офис главы правительства, министры внутренних дел, обороны, иностранных дел, а также главный советник правительства по национальной безопасности.

Подчеркивается, что совет «будет иметь особые полномочия по принятию правительственных решений». Он будет заседать по меньшей мере раз в две недели, но может проводить внеочередные заседания по требованию любого из членов.

Совет обороны будет отвечать за отчеты по вопросам национальной и общественной безопасности, пограничного контроля, национальной обороны, беженцев, предотвращения чрезвычайных ситуаций, противодействия терроризму и так далее.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия радикально ускоритпрограмму развития обороноспособности страны. По его словам, НАТО еще не разобрались с ситуацией, что делать, «если украинский фронт рухнет». Премьер отметил, что есть все шансы, что фронт будет ближе к Венгрии.

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