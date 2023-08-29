Правительство США одобрило потенциальную продажу Японии крылатых ракет большой дальности 29 августа, 08:44 Ракета JASSM (Фото:Wikipedia)

Правительство США одобрило потенциальную продажу Японии крылатых ракет воздушного базирования большой дальности и соответствующего оборудования на сумму более 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает NHK.

По данным издания, правительство США в понедельник, 28 августа, уведомило Конгресс о плане продажи Японии совместных ракет повышенной дальности класса воздух-земля JASSM-ER.

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Сообщается, что это первый раз, когда США одобрили потенциальную продажу таких ракет Японии.

Правительство США заявило, что Япония обратилась с просьбой продать ей до 50 ракет по ориентировочной стоимости 104 миллиона долларов.

Отмечается, что продажа ракет сможет поддержать цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем улучшения безопасности их главного союзника.

В заявлении правительства также говорится о том, что продажа ракет улучшит способность Японии противостоять текущим и будущим угрозам.

Ранее аналитик корпорации RAND в Калифорнии Бринн Таннехилл, как сообщает Forbes, заявлял, что Украине также нужны ракеты JASSM для истребителей F-16, поскольку они могут иметь решающее значение для освобождения временно оккупированного Россией Крыма.

Он отметил, что до тех пор, пока Соединенные Штаты не одобрят передачу JASSM Украине, F-16 не реализуют своего полного потенциала на поле боя.

Ранее появилась информация о договоренности США, Японии и Южной Кореи о создании горячей линии для срочного общения между лидерами трех стран на фоне угрозы со стороны КНДР.

18 августа сообщалось, что Северная Корея готовится осуществить различные военные провокации, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Кроме того, Пхеньян может планировать запуск военного разведывательного спутника в конце августа или в начале сентября накануне 75-й годовщины установления режима, который отмечают 9 сентября.