Правительство Швейцарии просит парламент одобрить новую гумпомощь Украине 22 февраля, 18:05 Флаг Швейцарии (Фото:Werni / pixabay)

Швейцария планирует предоставить Украине и Молдове новую гуманитарную помощь на более 143 млн долларов.

Об этом заявил глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис, сообщает The Guardian.

По его словам, правительство призвало парламент одобрить передачу новой гуманитарной помощи.

В ведомстве подчеркнули, что дальнейшая поддержка необходима для улучшения «тяжелого положения» людей в Украине, где 40% населения зависят от помощи.

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«В гуманитарном плане, дипломатически и с учетом восстановления, мы можем поддержать Украину», — заявил Кассис.

Согласно инициативе Швейцарии, большая часть средств — 116 млн долларов — будет направлена на нужды Украине, а для Молдовы планируется предусмотреть более 26 млн долларов.

Средства хотят направить на убежища для школ, ремонт больниц и энергетической инфраструктуры и небольшие кредиты малому сельскохозяйственному бизнесу. Среди проектов, которым может быть оказана поддержка, — обезвреживание мин, психологическая и социальная помощь населению.