«Хочет оставить в истории след». Как изменятся отношения Израиля с Украиной и Россией при правительстве Нетаньяху — интервью с Ауслендером 4 января, 16:00 Эксклюзив NV Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (Фото:Atef Safadi/Pool via REUTERS)

В правительстве новоизбранного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обозначили изменение политики в отношении Украины.

Во время первого выступления министра иностранных дел Эли Коэна прозвучало, что правительство будет меньше болтать и продолжит гуманитарную помощь.

Станет ли политика Иерусалима более пророссийской, рассказал израильский журналист Сергей Ауслендер в интервью RADIO NV.

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— Что нам нужно знать об Эли Коэне, новом министре иностранных дел Израиля? И действительно ли мы можем расценивать его слова как то, что Израиль будет занимать более пророссийскую позицию?

— Эли Коэн — бывший министр разведки. Это человек, который знает больше, чем мы все вместе взятые, это первое.

Второе: [израильский журналист] Барак Равид каким-то образом интерпретировал его заявление в своем твите, потому что Эли Коэн не говорил ничего о пророссийской позиции. Он сказал следующее: «Иерусалим будет продолжать гуманитарную помощь Украине. По поводу всего остального мы будем соблюдать тишину». Те есть избегать публичных заявлений по поводу всего остального. Под всем остальным имеется в виду военная или какая-либо схожая с ней помощь.

Говорить о том, что Израиль в отношении войны с Украиной становится на пророссийскую позицию, это крайне преждевременно, на мой взгляд.

Что касается разговора [главы израильского МИД с министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым. Я категорически осуждаю этот момент, потому что Лавров — военный преступник, с моей точки зрения. Он член этой абсолютно преступной кремлевской клики и разговаривать с ним совершенно не нужно, как мне кажется. Но я в данном случае журналист, а Эли Коэн — министр: он решает, с кем и как ему разговаривать.

— Биньямин Нетаньяху 29 декабря стал премьер-министром Израиля в очередной раз. Он разговаривал и с Путиным, и с Зеленским. В американском издании Axios написали, что, как сообщили им их источники, речь шла о том, чтобы Украина проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН, которая призывала международный суд вынести юридическое заключение о последствиях, тут сформулировано «израильской оккупации палестинских территорий». Я знаю, что Израиль не считает это оккупацией. По вашему мнению, почему для Нетаньяху так важно было то, чтобы Украина проголосовала против или воздержалась?

— Израилю вообще важно, кто голосует против, кто — за. Показывали статистику по резолюциям в Совете безопасности ООН. Допустим, по поводу Северной Кореи была одна резолюция, по поводу Ирана — пять, Израиля — 16. Израиль крайне обеспокоен таким пристальным вниманием к себе со стороны Совета безопасности ООН, как будто бы Израиль — это главная проблема человечества. В три раза чаще голосовали по поводу Израиля, чем, например, Ирана. А сравнивать Израиль и Иран в смысле региональной угрозы или человечеству — это просто немыслимо.

Поэтому да, Израиль волнует эта история, кто и как голосует. Хотя я бы опять же не сильно уделял этому внимание. Я полагаю, это был повод для разговора. С чего-то же надо было разговор начинать? Начали с антиизраильских резолюций.

— Мои коллеги разговаривали с Эмилем Шлемовичем, журналистом из израильского издания Детали. Он сказал, что вообще-то Израиль и не рассчитывал, что эта резолюция не будет принята. В Израиле понимали, что это неизбежно. Можно ли говорить о том, что действительно резолюцию примут и Международный суд будет рассматривать вопрос оккупации Израилем палестинских территорий — это точно произошло бы?

— Трудно сказать. Эмиль прав в том смысле, что эту резолюцию бы приняли так или иначе. Ее всегда принимают, потому что абсолютное большинство стран голосуют «за» — мусульманские, арабские, частично африканские, всегда есть такое большинство.

Насколько это повлияет на создание того суда, я, честно говоря, не знаю. Может быть, Соединенные Штаты заблокируют, может еще что-то произойдет.

Но в любом случае Израиль никогда не подчинится решению этого суда в частности, это во-первых. Во-вторых, а что этот суд по существу будет рассматривать? Что значит дать юридическую оценку? Это какие-то очень мутные формулировки, малопонятные. Это как называть войну «специальной военной операцией».

В Израиле масса проблем сейчас текущих, оперативных. Честно говоря, не очень уверен, что это сейчас сильно заботит израильское руководство.

— Есть ощущение, что у Нетаньяху и Зеленского довольно неплохие отношения были всегда. 19 августа 2019 года он был в Киеве. Это был первый визит лидера правительства Израиля за 20 лет. В январе 2020 года уже Зеленский прилетал в Иерусалим. Они обсуждали какие-то такие вещи, которые кажутся формальностями. Что можно сказать об отношениях лидеров этих двух стран?

— Внешне все выглядит как вы описали. Зеленский был в Израиле, Нетаньяху был в Киеве. Они общались вполне нормально, по-рабочему. Вопросы, которые они обсуждали, — это второе дело. Вопросы поставки оружия никто не будет на людях обсуждать, я уже об этом много раз говорил. [Израиль] придерживается непубличности в этом вопросе, как и заявил наш нынешний министр иностранных дел Эли Коэн.

Я все-таки полагаю, что нужно немного подождать. Нетаньяху стал в очередной раз премьером. Еще и недели не прошло, поэтому нужно подождать, что они там решат в ближайшее время.

Сейчас у Израиля масса внутренних проблем и близковнешних, надо срочно ими тоже заниматься. Но я полагаю, что Нетаньяху не удастся сейчас тянуть время, целый год это все откладывать, или полгода. Какое-то решение по Украине придется принять в ближайшее время. Какое оно будет? Я затрудняюсь сказать. Он политик опытный.

— Мы обсуждали эту тему с израильским политологом Михаилом Пелливертом, он нам так сказал — Нетаньяху уже в который раз стал премьер-министром. Возможно, что это в последний раз. По его мнению, Нетаньяху все-таки хотел бы оставить след в истории. Говорят о Нетаньяху, что он реалист и, конечно, не будет преследовать какую-то цель, если не будет уверен в том, что там его ждет победа. Как вы оцениваете сейчас намерения Нетаньяху? Какой он хотел бы оставить исторический след?

— Это очень сложный момент, потому что все израильские государственные деятели хотели бы оставить исторический след. И не у всех получилось. Поэтому намерения у его правительства, у его коалиции совершенно грандиозные и наполеоновские, но так всегда происходит, когда приходит очередная коалиция и они начинают все ломать, менять.

Сейчас это уже хорошо заметно, когда они начали пачками отменять законы, принятые в бытность предыдущей коалиции. Нынешняя коалиция сейчас начинает активно разламывать то, что делала предыдущая. Коснется ли это отношений с Украиной, я не знаю. Я как-то уже вам говорил, что Нетаньяху — сверхопытный политик, очень хорошо понимает конъюнктуру, в том числе внешнеполитическую. Он очень хорошо понимает, какие настроения есть в мире по отношению к разным вещам, в том числе и к Украине.

Поэтому я говорил о том, что он может, несмотря на якобы хорошие отношения с Путиным и какие-то договоренности с Россией, взять и пойти на какой-то неожиданный шаг, начать оказывать Украине широкомасштабную военную помощь.

Насколько она будет широкомасштабной, большой вопрос. У нас есть проблемы в безопасности, очень серьезные. У нас не так много оружия, которое мы могли бы передать. Но тем не менее, может быть, это был бы некий символический жест, но очень важный для вас.

Посмотрим, какой след он хочет оставить в истории. Тот факт, что это его последняя каденция, — судя по всему, так и есть. Ему уже много лет и уже пора заканчивать политическую карьеру.

Например, он может что-нибудь объявить об аннексии палестинских территорий, чего давно требуют его партнеры по правой коалиции. Но это будет очень опасный шаг, вызовет чудовищное возмущение в арабском мире, в мусульманском, в Америке. К этому надо добавить, что у него собралась коалиция весьма и весьма специфическая. Поэтому ему сейчас придется заниматься привычным делом — разруливать противоречия в своей коалиции. Как долго у него это получится, посмотрим.

— Об этом писали в том числе американские издания, что такая крайне правая коалиция может поссорить Израиль с Соединенными Штатами Америки и другими своими западными союзниками. Как развиваются события там в этом плане? Определенные фигуры могли занять важные посты в правительстве Израиля, это могло бы повлиять непосредственно на то, каким образом поддерживает и будет продолжать поддерживать Израиль США.

— Могут повлиять, да, потому что из Америки уже выражали свою сильнейшую озабоченность появлением в правительстве, например, Итамара Бен-Гвира, который занял пост министра национальной безопасности и сегодня прогулялся по Храмовой горе, к примеру. Конечно, обещали открытие врат ада (Хамас, например, или Исламский джихад), но пока они там не открылись и пока ничего такого не случилось. Небо на землю не рухнуло.

Но Нетаньяху уже, как известно, отменил визит в Объединенные Арабские Эмираты, куда должен был поехать, потому что у нас так сильно улучшились отношения с арабскими странами, странами Персидского залива. Но вот поход Бен-Гвира на Храмовую гору уже повлиял на внешнюю политику Израиля.

Поэтому есть две точки зрения. Одна заключается в том, что Нетаньяху будет таким, как у нас здесь любят говорить, ответственным взрослым, который будет своих партнеров по коалиции чрезвычайно сдерживать.

А есть другая точка зрения, что они сейчас наворочают такого, что мы потом это будем разгребать 10 лет. Но, опять же, пока трудно делать какие-то выводы.

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— Пелливерт считает, что для Соединенных Штатов Америки Израиль — это некая коллективная совесть. Мы понимаем, что израильская община — это очень важная часть американского общества. И он, к примеру, считает, что Израиль мог бы надавить на США, чтобы они приняли окончательное решение по Украине и совершили перелом в российско-украинской войне. По мнению Пелливерта, только США могут сделать что-то подобное, чтобы наконец-то было очевидно, что Россия не может больше сопротивляться. Соглашаетесь ли вы с этим?

— Надо сказать, что произраильское или еврейское лобби, если хотите, в Америке действительно очень сильно, это правда. Оно есть в Конгрессе, в Сенате и вообще в обществе в принципе. При том, что там сильны и другие настроения тоже, и антиизраильское лобби тоже присутствует, но оно слабее.

Я как-то не очень себе представляю, как Израиль может надавить на Соединенные Штаты — где Израиль, а где Соединенные Штаты. Да, мы союзники, да, американцы нам помогают, мы их основной союзник вне НАТО. Но чтобы Израиль как-то надавил на Соединенные Штаты, для этого нужно вести очень широкую серьезную работу с еврейской общиной в Америке, с этим лобби. Намедни лидеры еврейской общины написали письмо, в котором обеспокоены появлением у власти такого суперправого правительства. Так что я не очень вижу ситуацию, в которой Израиль мог бы надавить на Соединенные Штаты. Это не они от нас зависят, а, скорее, мы от них.

— Возвращаясь к Эли Коэну и разговору с Лавровым. Раньше Лавров заявил, что у Гитлера была еврейская кровь. Лавров делал много заявлений, в том числе антисемитских. Иран с Россией стали союзниками. Вы говорили о том, что эта сформировавшаяся ось Москва-Тегеран наконец-то сделала Израиль очень нужным всему Западу в плане противодействия Ирану. Можем ли мы говорить, что Россия, как друг Ирана, должна стать врагом для Израиля?

— Политика — это такая штука, что в ней никакие вещи ничего автоматического, к сожалению, не означают. Я бы очень хотел, чтобы Израиль определился со своей политикой в отношении войны в Украине и сделал ее более определенной, скажем так.

Но людям, которые сидят в кабинетах в Иерусалиме, видимо, виднее, как себя вести, потому что здесь по-прежнему говорят, что нам нужна свобода действий в Сирии, свобода действий в сирийском небе и т. д.

Я не знаю, в чем там проблема со свободой действий, когда удары происходят буквально каждые несколько дней, но, может, они располагают какой-то информацией. Надо понимать, что у нас тут по периметру все недружественное окружение собралось, это мягко выражаясь, и Россия так или иначе имеет на них на всех влияние. Через Иран или напрямую — Хамас ездит в Москву как к себе домой. В общем и целом они нам могут очень сильно жизнь осложнить в случае чего.