Новое правительство Израиля может помочь Украине с противовоздушной обороной — Зеленский 30 ноября, 22:35 Беньямин Нетаньяху (Фото:Abir Sultan/Pool via REUTERS)

Новое правительство Израиля может помочь Украине с системами противовоздушной обороны, считает президент Владимир Зеленский.

Во время выступления на саммите DealBook Зеленский сообщил, что у него был один разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Мы ждем поддержки Израиля. Конечно не хочется, чтобы Нетаньяху, как и его коллеги, которые были до него, балансировали между Украиной и Россией. Потому что это не просто недоразумение. Это кровавая война», — сказал Зеленский.

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Зеленский заявил, что войска РФ уже использовали 550 иранских дронов против украинских гражданских объектов и критической инфраструктуры Украины.

«Он (Нетаньяху — ред) знает все детали и точно может помочь с противовоздушной обороной. Это не оружие, которое атакует Россию. Не нужно тут искать компромисс. Это защита людей», — сказал президент.

17 ноября издание Haaretz со ссылкой на собственные осведомленные источники сообщило, что Израиль согласился профинансировать закупку для Украины «стратегического оборудования» после настойчивых призывов со стороны США.

Газета The New York Times писала о том, что Иерусалим тайно помогает Киеву своими разведданными. В частности, сведениями, которые помогают в борьбе с иранскими дронами-камикадзе, используемыми РФ для террористических атак на критическую инфраструктуру Украины.