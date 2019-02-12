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Правительство Италии призвало к неотложным выборам в Венесуэле

Вчера, 18:01
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ЕРА

В Италии заявили, что Венесуэле нужны свободные выборы

Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези заявил, что итальянское правительство призывает к проведению выборов в Венесуэле в ближайшее время. 

Об этом сообщает АР.

Однако, по его словам, Италия может присоединиться к своим союзникам по ЕС и признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом.

"Выборы 2018 года были признаны недействительными относительно их правильности, справедливости и законности, оставив Николаса Мадуро без демократической легитимности на посту президента. Необходимы свободные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы", - сказал министр.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо. 

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Теги:   Италия Венесуэла

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