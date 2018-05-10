Правительство Ирана: США не могут ограничивать право страны на самооборону

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В Иране заявили о праве на самооборону
Фото: irna.ir

В Иране заявили о праве на самооборону

Правительство Ирана заявило, что Соединенные Штаты и их союзники не могут ограничивать Тегеран в праве на самооборону,  передает иранское агентство IRNA.

"Америка и ее союзники... не в праве накладывать ограничения на законные средства обороны Ирана, в том числе ПРО, которые были разработаны для доставки конвенционального вооружения с учетом горького опыта прошедшей войны", - говорится в сообщении.

Тегран расценивает подобные действия Вашингтона как открытое нарушение принципов международного права и права на самооборону, закрепленного статьей 51 устава ООН.

Кроме того, в Иране назвали законным свое присутствие в Ираке и Сирии, "поскольку оно помогло в борьбе с экстремизмом".

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Ирана за поддержку терроризма.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Ожидается, что санкции США в отношении Ирана будут восстановлены в 180-дневный срок.

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