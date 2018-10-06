Правительство Ингушетии разрешило провести восьмидневный митинг в Магасе

Правительство Ингушетии согласовало проведение митинга против договора о границе с Чечней в период с 8 по 15 октября в столице республики Магас.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя кабинета министров региона.

"В правительстве Ингушетии рассмотрено уведомление о проведении массового мероприятия (митинга) с 8 по 15 октября в городе Магас на проспекте имени Идриса Зязикова на площади перед зданием местной телерадиокомпании", - сказал он.

Организатором митинга выступает региональное общественное движение Ингушетии Советов тейпов ингушского народа.

Напомним, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками, согласно которому под контроль Грозного перешла часть Надтеречного района, а Магас получил территорию на границе с Малгобекским районом.

В этот же день в ингушской столице прошел первый митинг против изменения границ. Несмотря на недовольство жителей Ингушетии, местный парламент ратифицировал договор с Чечней.

В свою очередь Конституционный суд официально стал на сторону митингующих. Тем временем протестующие объявили свой митинг в центре Магаса бессрочным.

6 октября парламент Ингушетии принял решение аннулировать договор об административной границе с Чечней и рассмотреть его повторно в понедельник, 8 октября.