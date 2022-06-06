Когда получит замену от Берлина. Правительство Греции уточнило, когда передаст Украине 100 единиц БМП-1 6 июня, 23:39 Цей матеріал також доступний українською Боевая машина пехоты Marder (Фото:Bundeswehr)

Греция передаст Украине около 100 единиц БМП-1, когда получит обещанные Берлином немецких боевые машины пехоты Marder. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на спикера греческого правительства.

Уточняется, что причина такой позиции — конфликт Греции с Турцией. Анкара, претендует на некоторые греческие острова, поэтому вооруженные силы Греции находятся в состоянии боевой готовности.

Видео дня

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что он говорил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о возможности такого обмена бронетехникой.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.