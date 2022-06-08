Никогда не называли точную дату. Правительство Германии объяснило, почему еще не поставило Украине тяжелую технику 8 июня, 17:45 Цей матеріал також доступний українською Германия до сих пор не получила запрос от Испании на отправку танков Leopard в Украину. (Фото:KarlHerl/Pixabay)

Германия никогда не называла точную дату поставки оружия в Украину, заявил представитель немецкого правительства. Об этом сообщает Reuters.

«Ясно, что все поставки (техники в Украину — ред), о которых мы приняли решения и которые анонсировали, мы хотим осуществить как можно быстрее», — добавил представитель.

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Также, по его словам, Германия до сих пор не получила запрос от Испании на отправку танков Leopard в Украину.

Ранее немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что за последние девять недель правительство канцлера Олафа Шольца в Германии свело к минимуму поставки оружия в Украину.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отрицает, что его страна мало помогает Киеву и напомнил, что Украина получит, в частности, немецкие САУ PzH 2000.

Сам Шольц утверждает, что Германия «делает больше» для поддержки Украины, чем Великобритания. По его словам, только США направили Киеву военной помощи больше, чем Германия.

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