Правительство Финляндии не исключает развертывания ядерного оружия и баз НАТО после вступления — СМИ 26 октября, 00:02 Флаг Финляндии (Фото:Kenny Ng / Flickr)

Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО, который готовит правительство, не предусматривает запретов на размещение ядерного оружия или военных баз НАТО на финской территории, сообщает Iltalehti.

По информации источников издания в финском правительстве, законопроект о вступлении Финляндии в НАТО уже на завершающей стадии и будет вынесен на обсуждение в течение двух недель.

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Сейчас документ не определяет никаких ограничений на создание баз НАТО на финской территории, а также не ограничивает присутствие войск стран-членов Альянса. Утверждается, что такое обязательство финская сторона взяла на себя во время переговоров с НАТО в июне.

Возможность занесения ядерного оружия на территорию Финляндии имеет важное значение, поскольку сдерживание Альянсом России опирается на ядерное оружие США и Великобритании, отмечает Iltalehti.

«Было бы глупо устанавливать ограничения, которые в реальности могут усложнить оборону Финляндии», — объясняет газете один из источников. Отсутствие ограничений позволит в частности пролет истребителей F-35 с тактическим ядерным оружием в рамках усилий по ядерному сдерживанию НАТО.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Остались только Турция и Венгрия.

